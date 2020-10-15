Ксения Собчак разберется с тайнами «секты Виссариона» на Первом канале

Вечером 15 октября зрители Первого канала увидят в передаче «Док-ток» сына лидера секты Виссариона. 24-летний Елисей пришел в студию Ксении Собчак, чтобы поделиться своими мыслями о задержании отца.

Считает ли молодой человек своего родителя мессией, спасающего заблудшие души? Как его мать отнеслась к тому, что в религиозной общине хотели разрешить многоженство? И откуда в доме Виссариона оружие, драгоценности и элитный алкоголь? Все эти вопросы Ксения Собчак задаст своему гостю.

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Кроме слов Елисея, в программе прозвучат мнения и других жителей общины «Церкви последнего завета». Напомним, что религиозная организация была создана в Красноярском крае Сергеем Торопом, назвавшего себя Виссарионом. Последователи считают его новым Христом. 22 сентября оперативники ФСБ задержали его и других руководителей общины. Мужчину подозревают в создании деструктивной секты и психологическом насилии над людьми. Всего у Виссариона шесть детей, один из которых пришел на федеральный канал, чтобы прокомментировать ситуацию.