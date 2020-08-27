«Татушка» Юлия Волкова вспомнила, как «нерусский мужчина» сломал ей челюсть в трех местах

Певица Юлия Волкова, которая всем известна по дуэту «Тату», вспомнила свой роман с неким «нерусским мужчиной», который завершился драматической развязкой. Ей сломали челюсть в трех местах.

«Когда я пришла в себя, я уже была в машине скорой помощи. Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Я сидела вся в крови».

Юлия Волкова

По словам Волковой, мужчина преследует ее до сих пор и не дает спокойной жизни. Как она считает, пока он жив, ей не будет просто и хорошо. Он любит ее сродни маньяку. При этом имени мужчины она называть не стала, сообщает портал premier.one.

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Возможно, Волкова имела в виду сына олигарха Обида Ясинова — Парвиза. Он по национальности узбек. Ясинова называют ярким представителем золотой молодежи, мажором. В 2007 году СМИ писали, что они якобы сыграли свадьбу с исполнительницей. В конце 2007 года Волкова родила сына от Ясинова. Через три года они расстались.