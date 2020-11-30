Без пяти минут бабушка: 52-летняя Валерия позировала в платье-комбинации и чулках в сеточку

Певица Валерия совсем скоро станет бабушкой. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана со дня на день ждут первенца. На свет должна появиться девочка — об этом будущие родители объявили всем своим поклонникам в Сети.

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Без пяти минут бабушка Валерия вместе с тем менее всего похожа на женщину пожилого возраста. Красавица обладает стройной фигурой и в свои 52 года выглядит невероятно молодо. Она может позволить себе любые эксперименты с нарядами и образами. Как на этот раз: Валерия облачилась в платье-комбинацию и чулки-сеточку, представ в образе роковой дивы. Оказалось, это один из аутфитов для нового клипа.

«Снимали мини-фильм, футуристическую историю ровно сутки без отдыха и почти без перерывов, перекусывая на бегу. Локаций было несколько, на одной из них условия были совершенно спартанские — даже переодеваться приходилось прямо в машине, от солнца прятались там же», — приоткрыла закулисные тайны Валерия.

Съемки клипа на песню «Пьяная» проходили в Дубае, где Валерия с мужем Иосифом Пригожиным находятся уже месяц. Подписчики оценили горячий образ любимицы.

«Валерия вы шикарная», «Вульгарно выглядит», «Супер образ», «Огонь», «Ого какая», «

Валерия не та Валерия», — пишут фолловеры.

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