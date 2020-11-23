«Наилюбимейшая»: Валерия поделилась рецептом амарантовой каши на миндальном молоке

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Валерия решила сделать свой Instagram максимально полезным. Теперь там есть не только ее снимки, но и рецепты. Первым из них стал способ приготовления амарантовой каши, которую артистка считает максимально полезной.

«Решила поделиться с вами рецептом своей наилюбимейшей каши, которую для себя открыла только два года назад», — написала Валерия.

Ингредиенты: семена амаранта 30 г, молоко миндальное без сахара 100 мл, вода 100 мл, банан 20 г, орех пекан 8 г.

Способ приготовления: семена амаранта залить водой, варить на среднем огне до выкипания. Добавить миндальное молоко и варить до готовности. Можно по вкусу добавить сироп топинамбура. Выложить кашу в тарелку, сверху добавить порезанный банан и орех пекан.

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