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«Наилюбимейшая»: Валерия поделилась рецептом амарантовой каши на миндальном молоке

Ее певица считает максимально полезной.

«Наилюбимейшая»: Валерия поделилась рецептом амарантовой каши на миндальном молоке
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Валерия решила сделать свой Instagram максимально полезным. Теперь там есть не только ее снимки, но и рецепты. Первым из них стал способ приготовления амарантовой каши, которую артистка считает максимально полезной.

«Решила поделиться с вами рецептом своей наилюбимейшей каши, которую для себя открыла только два года назад», — написала Валерия.

Каша от Валерии
Каша от Валерии. Скриншот: instagram.com/valeriya

Ингредиенты: семена амаранта 30 г, молоко миндальное без сахара 100 мл, вода 100 мл, банан 20 г, орех пекан 8 г.

Способ приготовления:  семена амаранта залить водой, варить на среднем огне до выкипания. Добавить миндальное молоко и варить до готовности. Можно по вкусу добавить сироп топинамбура. Выложить кашу в тарелку, сверху добавить порезанный банан и орех пекан.

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