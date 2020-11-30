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«Надеюсь и верю»: Барановская мечтает о четвертом ребенке

Телеведущая запечатлелась с тремя детьми от Аршавина и сделала признание.

«Надеюсь и верю»: Барановская мечтает о четвертом ребенке
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Юлия Барановская — мать троих детей. Двух сыновей и дочь она родила футболисту Андрею Аршавину. Пара рассталась несколько лет назад, после чего Юлия построила успешную карьеру на телевидении, а Андрей успел жениться и развестись. В день матери телеведущая опубликовала в своем Instagram снимок со всеми детьми и призналась, что мечтает о четвертом.

«Самое лучшее, что случилось со мной в жизни – это трое моих детей. Надеюсь и верю, что стану мамой еще раз», — написала Барановская.

На днях стало известно, что Аршавин через суд добился уменьшения суммы выплачиваемых алиментов. Напомним, что старшему его сыну — Артему уже 14 лет, дочке Яне — 12, а Арсению — восемь. К слову, мальчик пошел по стопам отца и занимается футболом.

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