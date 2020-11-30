«Супермодный»: Саша Плющенко в Gucci зажигательно станцевал с подругой

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко — Саша успевает и фигурным катанием заниматься, и в кино сниматься, и фанатов в Instagram радовать. На этот раз Гном Гномыч опубликовал видеоролик с зажигательными танцами. Рядом с ним веселилась его подруга Виола. Не обошлось без трендовых нарядов от известных брендов. Так, Саша нарядился в Gucci.

«В супермодных образах», — подписал видеоролик Плющенко.

Фанаты оценили старания друзей.

«Молодцы! Как круто! Какие классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в конце сентября у Саши появился младший брат. Мальчика назвали Арсением. Для Яны Рудковской малыш стал четвертым ребенком, а для Евгения Плющенко — третьим. У фигуриста также есть сын от предыдущих отношений.

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