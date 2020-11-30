«Я расстроилась»: София Феськова отреагировала на результат «Евровидения»

София Феськова, представляющая Россию на детском «Евровидении» заняла 10 место. Победила в конкурсе француженка Валентина Тронель. Юная вокалистка из Санкт-Петербурга дала Teleprogramma.pro комментарий по окончании конкурса.

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«Конечно, я расстроилась, но конкурс — есть конкурс», — высказалась она о своем третьем месте с конца.

Она призналась, что очень переживала во время выступления, тем более выступать пришлось практически в одиночестве из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. «Я была одна в кадре, без своей команды и мамы. Но они все были за кадром, и я чувствовала их поддержку. В Москву приехали бабуля с дедулей — они тоже за меня болели», — сказала София.

Девочка не стала обвинять организаторов конкурса в засуживании и чем-то еще, как это нередко делают проигравшие, а просто признала положение дел таким, какое оно есть. «Впереди много других побед», — оптимистично заметила вокалистка. И похвалила свою главную конкурентку Тронель: «Мне очень понравился номер Франции, Валентина прекрасно выступила, и она заслуженно победила».

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