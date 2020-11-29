«Все получилось!»: София Феськова триумфально выступила на «Детском Евровидении»

Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга только что завершила выступление на конкурсе «Детское Евровидение-2020». В этом году песенное состязание проходит в Польше, но из-за ситуации с коронавирусом, проводится в формате телемоста.
Юная вокалистка из России выступала с песней «Мой новый день».
София Феськова покорила зрителей и ведущих конкурса своим неподражаемым вокалом. Сильный голос маленькой девочки мощно звучал со сцены. Сама же юная исполнительница выглядела очень трогательно. В платье цвета лазури, с красиво уложенными локонами и диадемой София казалась принцессой, попавшей на бал.
После выступления девочка сорвала овации зала. Ей долго аплодировали.
«Молодец! Все получилось. Зал поддерживает нашу Софию», — говорили голоса за кадром.
В них угадывались соведущие любимой передачи всех детей «Спокойной ночи, малыши!» Хрюша и Филя.
Интересно, что, по результатам жеребьевки, открывала песенный конкурс «Детское Евровидение» участница из Германии, а финальной стала юная певица из Франции.