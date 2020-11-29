«Люблю до неба»: Полина Максимова показала молодых и красивых маму и бабушку

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Селебрити отмечают его, показывая в соцсетях фотографии своих мам и бабушек. Совместным снимком своих близких родственниц поделилась звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова.

Глядя на фото мамы и бабушки Полины, становится понятно, в кого она такая красавица.

«Бабушка и мама. Сказать, что люблю до неба — ничего не сказать!» — подписала снимок Полина Гагарина.

Звезда пожелала своим старшим родственницам здоровья и улыбок и пообещала, что она всегда будет рядом с ними.

«Полина, её мама Светлана и бабушка Антонина — три поколения красавиц», «Мама как круто выглядит, просто потрясающе», «Искал на фото Полину, не пойму, где? А потом читаю подпись: «мама и бабушка». Очень похожи», — отреагировали поклонники на фото в микроблоге блондинки.

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Стоит добавить, что Полина Максимова из актерской семьи. Ее дедушка по отцу – артист, мама и папа – выпускники театрального вуза.

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