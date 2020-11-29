Виктор Рыбин назвал причину смерти музыканта группы «Дюна»

Накануне стало известно, что музыкант группы «Дюна» Андрей Апухтин скончался в возрасте 58 лет. В коллективе он проработал более 30 лет и очень переживал из-за отмены концертов в период пандемии. Изначально предполагали, что мужчина умер от коронавируса, но Виктор Рыбин рассказал, как все произошло на самом деле.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» муж Натальи Сенчуковой отметил, что Апухтин скончался на улице во время прогулки. У него были проблемы с сердцем. Но точную причину смерти назовут судмедэксперты. Также Рыбин отметил, что с покойным музыкантом они были не только коллегами, но и друзьями.

Андрей Апухтин пришел в группу «Дюна» в 1991 году. При его участии были выпущены разные хиты группы, в том числе и «Коммунальная квартира».

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