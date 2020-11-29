Своими руками: двухлетняя дочка Кудрявцевой приготовила маме трогательный подарок

Последний день ноября традиционно богат на теплые встречи и объятия – мамы принимают поздравления. В День матери звезды стараются обязательно навестить своих родительниц лично, чтобы сказать важные слова и подарить цветы.

Двухлетняя дочка Леры Кудрявцевой Машенька тоже поздравила свою маму. Девочка своими руками смастерила трогательную открытку: нарисовала свои ладошки на цветной бумаге, вырезала их, приклеила сердечко и с радостью показала, что получилось.

«Открытка для мамы от Марии Игоревны», — гласит подпись под фото.

Подписчики поспешили похвалить маленькую умницу. Они заметили, как подросла девочка и все больше стала походить на маму.

«Очаровашка», «Куколка ты наша радостная,девочка любимочка,бусинка золотая!!!», «Умничка», «Машенька мамина дочечка», «Как маме то приятно», — пишут в комментариях.

Напомним, дочка у Леры Кудрявцевой появилась в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Кроме Маши у телеведущей есть взрослый сын Жан, который в этом году отметил 30-летие.

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