«Моя булочка занимается»: Кудрявцева похвасталась, что ее двухлетняя дочка выучила цифры

Малышка Маша уже год занимается с педагогом.

Телеведущая Лера Кудрявцева — мама двоих детей. Старшему сыну звезды экрана уже 30 лет, он построил свою семью и сделал маму бабушкой. Но у Кудрявцевой есть младшая дочка, почти ровесница ее внука. Маше исполнилось два годика, и девочка растет настоящей умницей и красавицей.

С прошлого года Кудрявцева водит малышку на развивающие занятия для самых маленьких. Девочка с удовольствием изучает цвета, животных, фигуры и размеры, а на этот раз и вовсе выучила цифры. Мама поспешила похвастаться новым достижением крохи и опубликовала видео с занятия.

«Моя булочка занимается», — подписала видео Кудрявцева.

Малышка Маша уверенно называет цифры, отличает их друг от друга и правильно находит среди других нужную.

Кстати, мама отдала дочурку еще и на балет. Недавно теледива показывала, как Машенька умеет садиться на шпагат.

Смотрите также