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Звезда сериала «Кухня» кардинально сменила имидж

Валерия Федорович провели эксперимент над своими волосами.

Звезда сериала «Кухня» кардинально сменила имидж
Валерия Федорович. Фото: @ lerafedorovi.ch

Поклонники популярного сериала «Кухня» уже привыкли видеть 27-летнюю Валерию Федорович в образе блондинки с ярким макияжем. Тем неожиданней было для фанатов недавнее преображение актрисы.

Звезда решила отойти от привычного для всех имиджа и кардинально поменяла свою внешность. Результаты эксперимента, как сама Валерия назвала происходящее, артистка опубликовала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.

На фотографии можно заметить, что у Валерии сохранилась длина до плеч, цвет стал каштановым, актриса сделала себе челку, а пряли волос стали нарочито небрежными. Новый образ Федорович пришелся по вкусу ее поклонникам.

Новая прическа Валерии Федорович. Фото
Валерия Федорович. Фото: @ lerafedorovi.ch

Напомним, после звездной роли сериале «Кухня», Валерия была занята в нескольких фильмах, снятых в полном метре. Кстати, в прошлом году артистка впервые стала мамой. Кто отец ребенка звезда не рассказывает.

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«Кухня»АктрисаВалерия Федоровичновая прическасмена имиджа

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Звезда сериала «Кухня» кардинально сменила имидж
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