Переехали загород: экс-звезды «Дома-2» Черно и Оганесян с размахом справили новоселье

В последнюю неделю осени семейство Александры Черно и Иосифа Оганесяна, бывших участников телепроекта «Дом-2» активно переезжало. Дело в том, что пара решила сменить городскую квартиру на более просторное жилье. И их выбор пал на коттедж в пригороде. Больше жилого пространства понадобилось молодым еще и потому, что к ним переехали родители мужа.

Черно и Оганесян после наведения порядка – не без помощи профессионального клининга – решили масштабно отметить новоселье. И в последний ноябрьский уикенд устроили вечеринку. Они пригласили друзей, среди которых много «коллег» по «Дому-2» и устроили застолье с караоке, танцами и бурным весельем.

Напомним, Черно и Оганесян минувшим летом впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали Стефаном. По возвращении на проект в сентябре и Саша, и Иосиф чувствовали себя неуютно, жаловались на провокации со стороны ведущих и участников, и в конце концов покинули шоу.

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