«С праздником!»: в день матери Шубская поделилась снимком с сыновьями от Овечкина

Три года назад Анастасия Шубкая стала женой одного из лучших хоккеистов планеты – Александра Овечкина. Пара воспитывает двоих сыновей. Старшему Сереже уже два года, а младший Илья родился в мае этого года. В день матерей дочка Веры Глаголевой запечатлелась со своими мальчиками, а снимок опубликовала в Instagram. Фото сделано на курорте, куда Анастасия уехала отдыхать с сестрами и детьми в 20-х числах ноября.

«С праздником, дорогие мамочки!», — подписала снимок Шубская.

Фанаты отметили, что Сережа очень похож на своего звездного папу. А вот лицо младшего разглядеть пока не удается. Настя закрывает его смайликом.

«С праздником! Счастья и здоровья вашей семье! Красивые! Какие классные!», — писали пользователи Сети.

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