«Шесть месяцев!»: Шубская показала, как подрос младший сын Овечкина

Легенда российского и мирового хоккея 35-летний Александр Овечкин уже пять лет женат на модели Анастасии Шубской. Жена подарила спортсмену двоих детей. Старшему Сереже исполнилось в августе два годика. А 27 ноября младший Илья празднует полгодика.

«Шесть месяцев!» — сообщила Шубская у себя в Instagram.

Жена Овечкина показала, каким уже стал большим ее младший наследник. Она взяла мальчика на руки и запечатлелась с ним со спины. Подписчикам этого снимка было достаточно, чтобы понять: младший растет в отца, настоящая копия.

«Ничего себе кулачище», «Тоже папина копия», «Время быстро летит…», «Так быстро время бежит», «Даже так, папина мощь чувствуется», «А где клюшка?», «Какая мощная ручка у малыша», «Видимо, папин сынок! Здоровячек!!!», «Ну и кулак!», «Крепыш», — заметили фолловеры.

Судя по всему, младшенького мама с папой тоже приобщат к хоккею. Старший Сережа уже уверенно владеет клюшкой, и родители радуются его успехам.

Смотрите также