«Осенняя хандра»: Ирина Безрукова поделилась секретами сохранения здоровья

Осенняя хандра знакома многим жителям России. Однако чаще всего люди не обращают внимание на легкую усталость и недомогание. Они списывают все проблемы со здоровьем на пасмурную погоду и низкие температуры на улице. Однако бывшая жена Сергея Безрукова призывает почаще проверяться у специалиста, если вы чувствуете сонливость и упадок сил.

Причина плохого настроения може скрываться за нехваткой тех или иных витаминов и микроэлементов в организме. Сама Ирина Безрукова после сдачи анализов пропивает нужный курс витаминов.

«Я стараюсь очень внимательно относиться к своему состоянию и настроению. Ведь плохое самочувствие не всегда зависит от внешних факторов. Есть большая вероятность, что таким способом организм намекает на нехватку каких-то важных микроэлементов или витаминов», — отметила артистка.

Безрукова рассказала, что сама принимает витамины D и Omega-3. При этом подписчикам актриса настоятельно порекомендовала перед применением любых пищевых добавок обратиться к врачу.