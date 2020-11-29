В цвете припыленной лаванды: Яна Рудковская нарядила сыновей дома в одном стиле

Яна Рудковская недавно в четвертый раз стала мамой. Ее старший 19-летний сын Андрей – приемный, фактической матерью парня является Юлия Салтовец, вторая жена Виктора Батурина, второго мужа продюсера. Родившийся в этом браке Николай тоже взрослый, ему 18 лет. Шестилетнему Саше от третьего мужа Евгения Плющенко шесть лет, а маленькому Арсению – всего два месяца. Его знаменитой семье родила суррогатная мама.

Яна Рудковская до сих пор не показывает лица своего младшего наследника, по традиции многих отечественных звезд, скрывая его за смайлами на опубликованных в социальных сетях фото. Тем не менее, Саша Плющенко все-таки рассказал, что его брат похож на него. Произошло это на передаче «Вечерний Ургант». Здесь же знаменитая блондинка призналась, что перед появлением младшего сына она с мужем колебалась между двумя именами – Дмитрием и Арсением, однако предпочтение все-таки отдали второму.

На День матери Яна обнародовала в Сети снимок с обоими сыновьями от Евгения Плющенко, нарядив их в одном стиле. Продюсер отдала предпочтение марке Dior, выбрав для мальчиков домашние костюмы цвета припыленной лаванды. Сама она предпочла голубое облачение.

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