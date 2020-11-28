«Не хватило»: Влад Топалов и Елена Ильиных не смогли впечатлить судей чувственным танцем

Этой осенью увидеть множество звезд можно в шоу «Ледниковый период». Уже покинули проект: Надежда Михалкова, Влад Соколовский и еще несколько известных персон. На этот раз в номинации оказались актер Евгений Пронин, а также певец Влад Топалов. Они усердно работали, чтобы попытаться остаться в проекте.

Татьяна Волосожар и Пронин выступили под знаменитую композицию «Я свободен». Они были облачены во все черное. Пара продемонстрировала высокие поддержки. Судьи увидели, что актер качался, когда к нему прикоснулась партнерша. Также у них до конца не получилось сделать одну из поддержек. При этом Татьяна Тарасова отметила, что у нее было сильное впечатление от номера.

А Влад Топалов выступил в паре с Еленой Ильных. Они выбрали хит Rojden — «Знаешь, моя душа рваная». Певец вышел на лед в джинсах и белой футболке. Простой образ был и у его партнерши. Они делали элементы на высокой скорости, также показали несколько поддержек. Артист старался покорить судей артистизмом. В конце номера была пауза, после которой они продолжили катание. Позже члены жюри признались, что именно эта пауза их смутила. Им не хватило немножко, чтобы обойти Пронина и Волосажар. В итоге чувственный номер не помог Топалову остаться на проекте, но он не расстроился и покинул лед с улыбкой, а вот Ильиных пустила слезу, хоть дома ее и ждет дочка, которая заболела и нуждается в ее внимании.

«Номер хороший, но я не поняла. Вот в начале идут шаги. Он их делает, а ты не делаешь, вступаешь только на третий шаг. Было такое впечатление, что она не стала делать или что-то случилось. Вы можете ругаться, плакать, все что угодно делать. Я вообще не поняла, зачем эта пауза. Очень грязно в ногах. Много всего накручено», — сказала Татьяна Тарасова. «Должна сказать, что номер был очень чувственный. Очень легко можно было вас понять. Вот сегодня вы парой были, вы переживали. Это было видно. К сожалению, в плане поддержек и сложности номера, роста не было. Твое мини-соло мне понравилось, на ногах ты стоишь уже уверенно. Это очень обрадовало. Сегодня вы оба получали удовольствие. До 6.0 не хватило ни в технике, ни в артистизме», — высказалась Елена Исинбаева.

А вот его Топалова Регина Тодоренко, которая тоже является участницей телешоу, оказалась в четверке лидеров. В этом выпуске сразу четыре пары получили максимальные оценки от судей, а также три пары были номинированы на выбывание. В итоге Пронин снова оказался в номинации с Ольгой Бузовой и Дмитрием Сычевым.

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