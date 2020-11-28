Элегантно и празднично: Боня на свой день рождения выбрала белоснежное платье в пол с глубоким декольте

Виктория Боня накануне отпраздновала день рождения. Экс-участнице «Дома-2» исполнился 41 год. Она радостно сообщила, что разменяла пятый десяток, объявила, что принимает поздравления, и стала собираться на ужин в свою честь.

Для вечернего выхода в свет Боня выбрала ослепительно белое платье в пол на запах, с глубоким декольте. Красавица подобрала аксессуары в тон – миниатюрную сумочку-бестселлер Jacquemus и нюдовые лодочки. Волосы, которые модель нарастила во время поездки в Москву, она оставила идеально прямыми и распущенными.

Боня в компании друзей появилась в ресторане, где за ужином принимала подарки и поздравления от близких. Кстати, дресс-кодом вечера стал белый цвет – гости за столом предстали в нарядах этого оттенка.

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