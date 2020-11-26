«Мне стало обидно»: Боня впервые озвучила настоящие причины расставания со Смерфитом

Модель отметила, что не было ни измен, ни предательств. Более того, она стала инициатором расставания с отцом своей дочки.

Виктория Боня в новом интервью призналась, что все еще ищет любовь. При этом она все чаще общается с теннисистом Маратом Сафиным. Девушка заверила, что между ними нет ничего кроме дружбы. Однако своей симпатии к спортсмену она не скрывает. Модель живет в Монако и тесно общается с бывшим гражданским мужем Алексом Смерфитом. Ирландский миллиардер прожил с ней около пяти лет.

В последнее время Боне часто приписывают романы. Так в интервью для передачи «Алина, блин!» ее возмутило, что ей все сватают возрастных мужчин.

«В моей жизни самый взрослый мужчина был на 11 лет старшей меня — Евгений, который был первым моим гражданским мужем. Мне было 18 лет, а ему около 30», — вспомнила модель.

При этом Виктория рассказала и том, как провела карантин со Смерфитом. Тогда она оказалась у него дома во Франции и гостила у него два месяца. Девушка остановилась там с дочкой Анджелиной, которая училась дистанционно.

«Мы никогда не пытались вернуть отношения. Я два года задавалась вопросом после того, как мы разошлись: а правильно ли я сделала, что приняла решение это. У меня всегда была мечта, чтобы у меня была крепкая семья прям до гроба. На удаленке я поняла, что я очень люблю Алекса, что мы разные люди. Он отец моей дочери, и я всегда его буду уважать, ценить. Он мне дорог. Он все равно моя семья. Его семья принимает меня как свою. Его мама, которой я очень благодарна, участвует в ее воспитании. Сам Алекс очень любит Анджелишку, принимает участие в ее воспитании», — рассказала светская львица.

Не раз она говорила о том, почему рассталась с бизнесменом. Однако на этот раз Боня раскрыла новые подробности. По ее словам, накопилось много обид. Более того, они стали друг другу просто родными.

«Это потрясающие два месяца, которые мы провели вместе. Мысли сойтись не было. Я никогда не возвращаюсь в прошлые отношения. Я летала, работала, каждые две недели я моталась. Я была на пике своей карьеры. И раз я встречаю его и понимаю, что я готова все оставить, поехать туда. Но это европейские отношения. Я продолжала работать, летала первые пару лет. Я поняла, что он мне как родной брат, как сосед, но нет заботы. Потом начались моменты, что ему не нравилось, что я много работаю. Он просил остановиться, но я не могла. Он не может дать мне тот уровень жизни, который нужен. Я поддерживаю свою маму, у меня растраты идут, даже если я ничего не делаю. Получается, что мы отдалились друг от друга. Мы не ругались, никто никому не изменял. Знаешь, из-за чего мы расстались? Я кружку кофе оставила. Повела дочку в школу. Пока она собиралась, я кофе попила, кружку поставила и пошла. И вот он мне позвонил. Ну, я его носки после пробежки раскиданные собираю. Мне стало обидно, что он не видит, как я впахиваю. Мы расстались по телефону вообще. Я не чувствовала себя цветущей женщиной. Еще он не хотел детей больше, а это очень весомо», — призналась Боня.

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