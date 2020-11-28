«Готовимся к «Трубадуру»: Нетребко в черной блузке и легинсах запечатлелась на сцене Мариинского

Звезда мировой оперы Анна Нетребко вместе с мужем прибыла в Санкт-Петербург, чтобы выступить на сцене родного Мариинского театра. С тенором Юсифом Эйвазовым артистка готовится исполнить партию в опере Пьера Луиджи Пицци.

«Готовимся к «Трубадуру», — объяснила артистка.

Нетребко с мужем запечатлелась на сцене театра. На репетицию она облачилась во все черное, под стать материалу, над которым работает. Блузка и легинсы дополнили высокие сапоги, артистка распустила волосы.

К слову, легенда оперы Энрике Карузо в свое время говорил, что для успешной постановки «Трубадура» требуется «всего лишь» четверо самых великих певцов в мире. И на сцене «Мариинский-2» эту постановку представят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Екатерина Семенчук и Владислав Сулимский.

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