«Выход в свет»: Нетребко в платье макси в японском стиле и набивном палантине отметилась в театре

Анна Нетребко, погостив несколько дней в родном Краснодаре у папы, отправилась в Санкт-Петербург. Здесь оперная дива встретилась со своими подругами и посетила Мариинский театр.

«Выход в свет, а почему бы и нет?» — написала она в личном блоге, обнародовав кадры из фойе заведения.

Звезда запечатлелась со своими спутницами, примерив длинное силуэтное платье в японском стиле. Певица поддержала тренд на экостиль и вместо классического мехового манто накинула на плечи набивной палантин. На ногах у Анны оказались шпильки цвета припыленной розы.

Напомним, в Вене, где живет артистка, в настоящий момент объявлен карантин. В Австрии закрыты все заведения, включая концертные залы, театры и школы. Поэтому Анна Нетребко с сыном Тьяго приняла решение некоторое время провести в России.

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