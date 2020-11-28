Косуха, цепи и клеш: невестка Орбакайте нарядилась на концерт к мужу

Модель Алена Краснова посетила джазовую вечеринку, на которой выступил ее муж Никита, а также Владимир Пресняков-старший.

Пятничный вечер семья Никиты Преснякова и Алены Красновой провела на джазовой вечеринке. Выступал прославленный музыкант Владимир Пресняков-старший. В какой -то момент внук звезды тоже вышел на сцену, и они выступили дуэтом – Никита спел под саксофон дедушки.

Алена Краснова числится среди поклонников творчества Владимира Преснякова. Она с удовольствием послушала саксофон «Петровича», как она его представила подписчикам, а позже подпевала вместе с мужем во время его выступления. Для похода на концерт модель выбрала монохромный образ – брюки клеш с завышенной талией, укороченную косуху и цепи в качестве украшения.

Кстати, сама Краснова иногда берет в руки микрофон. На свадьбе у друзей они с мужем исполнили песню дуэтом, и многие поклонники пары восхитились вокальным данным невестки Орбакайте.

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