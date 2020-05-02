«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Краснова и Пресняков устроили романтический вечер у мангала на самоизоляции

С момента уединения молодых супругов на даче пошел второй месяц.

Краснова и Пресняков устроили романтический вечер у мангала на самоизоляции
Алена Краснова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7vsnbnDOzY/

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков устроил вместе с супругой романтический вечер у камина на самоизоляции. С момента, как супруги покинули Москву и уехали на бывшую дачу Примадонны, прошло больше месяца, но лишь недавно Алена и Никита позволили себе на время покинуть особняк, чтобы немного проветриться.

Так, первым делом влюбленные отправились к открытому водоему: вода, как известно, успокаивает и навевает плодотворные размышления. Краснова поделилась превосходными видами с прогулки: примечательно, что на береговой линии, кроме самой модели и артиста, не было замечено ни единого человека.

Виды неподалеку от дачи Пугачевой
Виды неподалеку от дачи Пугачевой. Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Вернулись муж и жена, когда стемнело. Алена и Никита романтично зажгли мангал, чтобы согреться, высушить обувь и поговорить по душам. Молодые люди разместились на террасе, где их бы никто не потревожил.

Романтический вечер Красновой и Преснякова
Романтический вечер Алены Красновой и Никиты Преснякова. Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Ранее Краснова рассказывала, что на самоизоляции посвящает много времени себе – девушка активно занимается йогой, а по вечерам любуется закатом солнца под вино и фрукты. «Я будто соприкасаюсь и сливаюсь с природой, становлюсь ее частью», — откровенно подмечала она.

Тэги

Алена КрасновакарантинКоронавирусКраснова новостиНикита ПресняковНикита Пресняков и Алена КрасноваНикита Пресняков последние новостиНовости google
Loading...