Краснова и Пресняков устроили романтический вечер у мангала на самоизоляции

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков устроил вместе с супругой романтический вечер у камина на самоизоляции. С момента, как супруги покинули Москву и уехали на бывшую дачу Примадонны, прошло больше месяца, но лишь недавно Алена и Никита позволили себе на время покинуть особняк, чтобы немного проветриться.

Так, первым делом влюбленные отправились к открытому водоему: вода, как известно, успокаивает и навевает плодотворные размышления. Краснова поделилась превосходными видами с прогулки: примечательно, что на береговой линии, кроме самой модели и артиста, не было замечено ни единого человека.

Вернулись муж и жена, когда стемнело. Алена и Никита романтично зажгли мангал, чтобы согреться, высушить обувь и поговорить по душам. Молодые люди разместились на террасе, где их бы никто не потревожил.

больше по теме Краснова призналась, как месяц на карантине изменил их отношения с Пресняковым Невестка Кристины Орбакайте уже месяц вместе с мужем находится в самоизоляции на даче.

Ранее Краснова рассказывала, что на самоизоляции посвящает много времени себе – девушка активно занимается йогой, а по вечерам любуется закатом солнца под вино и фрукты. «Я будто соприкасаюсь и сливаюсь с природой, становлюсь ее частью», — откровенно подмечала она.