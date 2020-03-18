«Поздравили папочку»: Анастасия Костенко нарядила дочерей в одинаковые комбинезоны

В семья футболиста снова праздник — ему исполнилось 33 года.

Анастасия Костенко недавно вновь стала мамой. Она родила вторую дочку своему возлюбленному Дмитрию Тарасову. У них уже подрастает малышка Милана. Вторую наследницу они нарекли Евой. На днях они покрестили девочку. В честь этого события собралась семья футболиста, а дома пара устроила праздник с воздушными шарами и тортом. А теперь в доме спортсмена снова радостная атмосфера. Ему исполнилось 33 года.

Костенко снова украсила особняк воздушными шарами. С самого утра Дмитрия поздравила не только супруга, но и дочки. Модель нарядила наследниц в одинаковые радужные комбинезоны «единорогов». «Поздравили папочку», — похвасталась она.

Сама Анастасия предпочла уютный и женственный look. Девушка предстала в джемпере и розовой юбке плиссе. Образ дополнили туфли-лодочки. Так как Тарасов получил травму, то вынужден ходить с гипсом. По этой причине лишний раз из дома он не выходит.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились тому, какая Костенко внимательная, а также похвалили ее за детские наряды для дочек. «Очень-очень красивая пара», «Душевно, очень мило», «Юбка пуля», «Какие красивые слова, Настенька, ты лучшая, ваша семья прекрасная», «Очаровательная семья», — прокомментировали снимки подписчики.

Стоит отметить, что недавно бывшая жена Тарасова, Ольга Бузова, тоже устроила сюрприз для своего возлюбленного Давы. В честь дня рождения блогера она украсила комнату воздушными шариками, подарила ему большого плюшевого мишку. Влюбленные устроили вечеринку. Поклонников удивил тот факт, что у Давы день рождения 16 марта, а у Тарасова 18 марта. Они считают, что Бузову тянет на мужчин, рожденных под знаком Рыбы.