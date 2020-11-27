«Вызов принят»: Исинбаева встала на коньки

Работа Елены Исинбаевой в качестве члена жюри шоу «Ледниковый период» не раз подвергалась критике со стороны фанатов проекта. Возмущенные поклонники фигурного катания однажды даже просили убрать спортсменку из состава судейской бригады.

Причем требования свои писали сразу Илье Авербуху. Но он не стал принимать каких-либо действий, поэтому Исинбаева продолжает выставлять оценки танцевальным парам, заодно и сама осваивает фигурное катание. Видеороликом с тренировки она поделилась в своем Instagram.

«Ну что, хотели меня увидеть на коньках?! Вызов принят. Ах да, этому я научилась за один час… Дальше — больше», — написала Исинбаева.

Фанаты чемпионки восхитились ее характером.

«Далеко не каждый сможет выйти на лед, после такого хейта! Умничка, здорово! Елена, браво!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: