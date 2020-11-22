«Есть общие черты?»: Елена Исинбаева мечтает быть похожей на Ирину Шейк

Прославленная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева – кумир миллионов, подражать звезде и быть на нее похожей хотели бы многие. Казалось бы, о чем может мечтать девушка, которая добилась в этой жизни всего… Но оказывается, что и Елена Исинбаева тоже мечтает быть похожей не на саму себя, а на знаменитую фотомодель Ирину Шейк. И ее можно понять.

Дважды за последнее время королева шеста публиковала в Instagram коллажи, совмещая свои фото со снимками звезды мировых подиумов.

«Говорят, мы похожи?! А вы что думаете?» — спросила Елена Исинбаева у фанатов в первой публикации, посвященной своей схожести с Ириной Шейк.

Подписчики чемпионки выказали поразительное единодушие, заявив, что у Елены и Иры, увы, ничего общего, кроме, разве что прически.

Но настойчивая Исинбаева еще немного покопалась в архивах и выдала новый коллаж, заявив, что на этих фото они с Шейк уж точно похожи.

«На ваш взгляд, у нас с Ириной есть общие черты?» — вновь поинтересовалась королева шеста у своей аудитории. View this post on Instagram A post shared by YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena)

Елена Исинбаева также предложила поклонникам высказаться о том, на кого из знаменитостей она, по их мнению, похожа.

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Те вновь заявили, что между Шейк и Исинбаевой нет ничего общего, и добавили, что искренне не понимают стремления олимпийской чемпионки кому-то подражать. Ведь она уникальна.

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