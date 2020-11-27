«Настроение – домашняя кошка»: Рудова показала соблазнительные формы в крохотном бикини

Наталья Рудова поддерживает прекрасную физическую форму. Актриса ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, особое внимание уделяет кардиотренировкам, о чем без устали рассказывает в своем микроблоге.
Как результат — она обладательница прекрасной фигуры, которую никогда не скрывает. На этот раз блондинка поделилась с фанатами в своем Instagram снимком с летнего отдыха. На фото Наталья запечатлелась в крохотном бикини персикового оттенка.
«Настроение — домашняя кошка, у которой в душе абсолютно новогоднее настроение, наполненное волшебством», — подписала снимок Рудова.
Фанаты актрисы засыпали ее комплиментами.
«Бомба! Фигура – огонь! Красотка! Шикарная девушка!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что летом этого года 37-летнюю Наталью заподозрили в беременности. Однако она опровергла эти домыслы.