«Настроение – домашняя кошка»: Рудова показала соблазнительные формы в крохотном бикини

Наталья Рудова поддерживает прекрасную физическую форму. Актриса ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, особое внимание уделяет кардиотренировкам, о чем без устали рассказывает в своем микроблоге.

Как результат — она обладательница прекрасной фигуры, которую никогда не скрывает. На этот раз блондинка поделилась с фанатами в своем Instagram снимком с летнего отдыха. На фото Наталья запечатлелась в крохотном бикини персикового оттенка.

«Настроение — домашняя кошка, у которой в душе абсолютно новогоднее настроение, наполненное волшебством», — подписала снимок Рудова.

Фанаты актрисы засыпали ее комплиментами.

«Бомба! Фигура – огонь! Красотка! Шикарная девушка!» — писали пользователи Сети.

больше по теме В одних тесемках: Наталья Рудова в откровенном бикини блеснула фигурой Актриса опубликовала горячее видео в Instagram и предусмотрительно отключила к нему комментарии.

Напомним, что летом этого года 37-летнюю Наталью заподозрили в беременности. Однако она опровергла эти домыслы.

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