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Секреты от блондинки: Наталья Рудова рассказала, как завоевать ее сердце

Актриса приняла участие в съемках программы «Студия СОЮЗ».

Секреты от блондинки: Наталья Рудова рассказала, как завоевать ее сердце
Наталья Рудова. Фото: телеканал ТНТ

Актриса Наталья Рудова тщательно скрывает личную жизнь, хотя по официальным данным ее сердце свободно. Как можно покорить красавицу-блондинку и завоевать ее сердце? Наверняка этим вопросом задавались многие мужчины. В эфире программы «Студия СОЮЗ» на ТНТ Наталья откроет этот секрет.

Наталья Рудова, Настасья Самбурская
Наталья Рудова, Настасья Самбурская. Фото: телеканал ТНТ

Кроме того в рамках шоу Рудова решала различные задачки, включая математические и логические. Компанию ей оставила ее подруга — актриса Настасья Самбурская. Также девушки продемонстрировали свои вокальные данные. После съемок Наталья отметила, что все прошло просто замечательно, а главное — весело.

Новый выпуск шоу «Студия СОЮЗ» с Натальей Рудовой и Настасьей Самбурской в эфире ТНТ пройдет 12 ноября. Начало в 21:00.

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