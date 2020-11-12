Секреты от блондинки: Наталья Рудова рассказала, как завоевать ее сердце

Актриса Наталья Рудова тщательно скрывает личную жизнь, хотя по официальным данным ее сердце свободно. Как можно покорить красавицу-блондинку и завоевать ее сердце? Наверняка этим вопросом задавались многие мужчины. В эфире программы «Студия СОЮЗ» на ТНТ Наталья откроет этот секрет.

Кроме того в рамках шоу Рудова решала различные задачки, включая математические и логические. Компанию ей оставила ее подруга — актриса Настасья Самбурская. Также девушки продемонстрировали свои вокальные данные. После съемок Наталья отметила, что все прошло просто замечательно, а главное — весело.

Новый выпуск шоу «Студия СОЮЗ» с Натальей Рудовой и Настасьей Самбурской в эфире ТНТ пройдет 12 ноября. Начало в 21:00.