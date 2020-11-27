Трендовая реплика 90-х: Ольга Бузова вышла в свет в платье-бюстье с асимметричным воланом

Певица и телеведущая продемонстрировала редкий для себя аутфит.

Ведущая «Дома-2» и исполнительница хитов Ольга Бузова поделилась в Instagram снимком, сделанным сразу после эфира на одном из музыкальных телеканалов.

Ольге не привыкать блистать на экране. Но если речь идет о реалити-шоу «Дом-2», то для съемок Бузова предпочитает, как правило, образы в стиле спорт-шик — и тепло, и красиво, и удобно. На сцене же звезда обожает выступать в боди.

Для визита на музыкальный канал Ольга Бузова выбрала образ, от которого и она сама, и ее поклонники уже отвыкли. Звезда оделась в платье-бюстье с асимметричным воланом. А сочетание белого и черного имеет отношение к трендовой реплике девяностых годов, что сейчас невероятно модно.

«Редкие фото меня в платье. Как вам образ?» — Ольга Бузова призвала поклонников оценить ее аутфит.

Те тут же отреагировали на просьбу звезды. Фанаты Бузовой проявили единодушие, заявив, что она неотразима.

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«Ольга, у тебя всегда все образы шикарны. У тебя идеальный вкус», «Оля, вам платья очень идут», «Бузеныш, ты супер!», «Красотка кабаре, восхитительная», — делают Ольге Бузовой комплименты ее поклонники.

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