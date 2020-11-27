«Главное – петь от сердца»: Ольга Бузова поддержала юную певицу, которая представит Россию на «Детском Евровидении»

В ближайшее воскресенье София Феськова выступит с песней «Мой новый день» на «Детском Евровидении – 2020», организатором которого в этом году стала Польша. Соревноваться юным вокалистам со всей Европы придется в непривычных условиях — песенное состязание пройдет в формате телемоста.

В канун музыкальной битвы Софию Феськову поддержали известные люди нашей страны. Со словами напутствия к юной вокалистке обратились Игорь Крутой, Ольга Бузова, Дима Билан, Ани Лорак, Дава, Юлия Савичева и другие.

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«Самое главное — петь от сердца, искренне дарить людям свою музыку, свое творчество, ведь зрителя не обманешь», — пожелала удачи юной певице Ольга Бузова.

Продюсер и композитор Игорь Крутой пожелал Софии Феськовой победы и призвал всех голосовать за конкурсантку из России. Ведь на «Детском Евровидении», в отличие от взрослого, можно отдавать голоса за артиста из своей страны.

Ани Лорак пожелала Софии петь для себя, а не для жюри, и получить удовольствие. Певица Алсу высказала уверенность, что талантливую девочку ждет большое будущее.

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