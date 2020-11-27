«Вау, какая!»: Натали в кожаном корсете блеснула точеной фигурой

Недавно Натали представила клип «Поехали на дачу», в котором появилась в весьма откровенном образе. На некоторых кадрах 46-летняя певица была и вовсе полуобнаженной. Некоторых фанатов возмутили такие откровения, но артистка оправдалась — такое видение было у режиссера.

Теперь же Натали решила показать в своем Instagram еще один весьма откровенный снимок. Артистка позировала в кожаном корсете с серебристым лифом. Образ блондинка завершила объемными серьгами-кисточками красного цвета и такого же оттенка босоножками на шпильке. По ее словам, фото было сделано в 1996 году на съемках ремейка «Ветер с моря».

«Вау, какая! Красотка! Огонь! Классная!» — писали пользователи Сети.

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