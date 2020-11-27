Шикарные формы: Проскурякова блеснула дерзким декольте в белом платье

Недавно Юлия Проскурякова представила поклонникам клип на свою песню «Маменькин сынок». На кадрах она появилась в свадебном платье с откровенным декольте. Кадром со съемочной площадки певица решила поделиться в своем микроблоге, еще раз напомнив подписчикам о своем нежном образе.

Недавно Юлия впервые за долгое время вышла на сцену. Это случилось на открытии кинофестиваля «Лучезарный ангел». Она спела дуэтом с участником «Голоса» Александром Еловских.

Напомним, что 38-летняя Проскурякова десять лет в браке с композитором Игорем Николаевым. У пары растет дочь Вероника, которой этой осенью исполнилось пять лет. Практически все лето семья провела в Юрмале, куда отправилась не только отдохнуть, но и уладить вопросы с видом на жительство.

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