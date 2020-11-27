«Ты живешь в век изобилия»: Галкин рассказал сыну от Пугачевой про советский дефицит

Максим Галкин много времени уделяет общению с детьми – у него семилетние двойняшки Гарри и Лиза от Аллы Пугачевой. Дети развиты не по годам, учатся в первом классе и изучают французский, а также получают уроки игры на фортепиано.

Не чужды звездным наследникам и детские шалости, и игры. Гарри, например, как и все его ровесники, любит собирать конструктор. Недавно с отцом они вместе трудились над огромным космическим кораблем. На этот раз начали новый конструктор, с нуля. И тут-то Галкин решил объяснить сыну, как ему повезло родиться в 21-м веке.

«В моем детстве у меня не было даже одного такого конструктора, понимаешь? Потому что был советский дефицит», — начал рассказывать, чем отличается его детство от детских лет сына. – «Это когда в магазине есть — и то днем с огнем не сыщешь — такие конструкторы, в которых есть много деталей, которые друг к другу не подходят, из них очень сложно что-то собрать».

«Ты понимаешь, что ты живешь в век изобилия!», — подчеркнул отец. Мальчик уточнил, что папа имеет в виду, и Галкин рассказал:

«Когда все есть, были бы деньги», — доступно объяснил муж Пугачевой.

Пока папа с сыном собирают конструктор, мама Гарри принимает банные процедуры. Алла Пугачева впервые за долгое время поделилась селфи из парной.

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