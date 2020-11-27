«За один раз не объять»: Нетребко в черном силуэтном платье посетила Русский музей

Анна Нетребко, звезда мировой оперы, прибыла в Санкт-Петербург с мужем и сыном. Здесь артистка навестила родной Мариинский театр, но пока в качестве зрительницы. Она готовится дать несколько концертов на одной из главных сцен страны.

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В свободное от репетиций время Нетребко времени даром не теряет. Звезда обожает изучать достопримечательности и посещать культурные учреждения. Так, в пятницу артистка вместе с подругами отправилась в Русский музей.

«За один раз не объять», — объяснила, почему опять вернулась в галерею, Нетребко.

В середине осени Анна Нетребко уже была в Санкт-Петербурге. Однако, как отметила певица, одного раза посетить один из главных музеев Северной столицы недостаточно. Для похода на экскурсию дива облачилась в силуэтное платье миди черного цвета и высокие сапоги в тон. Аксессуар — стеганая сумочка через плечо — тоже был выдержан в колористике со всем образом.

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