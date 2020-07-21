«Незабываемое путешествие»: Нетребко в сарафане и розовой бандане прокатилась на яхте по Неаполитанскому заливу

Уже неделю оперная певица с мужем Юсифом Эйвазовым находится в командировке в Неаполе.

Мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко после двухнедельного отпуска в турецком Бодруме сразу же приступила к работе. Знаменитость отправилась в третий по величине город Италии — Неаполь, чтобы дать несколько концертов со своим участием в паре с мужем Юсифом Эйвазовым. В свободное от работы время артистка наслаждается красотой города и совершает прогулки по его окрестностям.

По всей видимости, супруги уже обошли все наземные достопримечательности и настала очередь водных развлечений. Звезда похвасталась тем, что отправилась в морской вояж по Неаполитанскому заливу.

«Нас ждет незабываемое путешествие», — предвкушая поездку, сообщила в stories Нетребко. И сама себе напомнила: «Самое главное — это не выронить камеру».

Во время прогулки певица снимала открывшийся пейзаж. Невероятной красоты окрестности впечатлили ее надолго. А замечательная погода благоволила туристам и позволила насладиться поездкой на яхте. Для морской прогулки Нетребко выбрала струящийся сарафан с рюшами на бретелях, а на голову повязала розовую бандану.