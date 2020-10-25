Как заяц из «Ну, погоди!»: Басков вспомнил, с какой песней он подрабатывал на вечерах в кафе

Артист признался, что до сих пор любит смотреть советские мультфильмы.

Недавно Николай Басков выпустил музыкальный клип с популярным TikTok-блогером Даней Милохиным под названием «Дико тусим». Видеоролик оценили фанаты артиста – за месяц пользователи YouTube просмотрели его более 30 миллионов раз. Теперь же Николай готовится к новому проекту. 30 октября он споет песню «Чунга-Чанга» на онлайн-концерте киностудии «Союзмультфильм».

К советским мультфильмам у Баскова особое отношение. Одним из любимых является «Простоквашино», каждую серию которого в детстве он ждал с особым трепетом. Об этом артист рассказал «СтарХиту». Еще один дорогой сердцу момент – исполнение песни «Айсберг» зайцем в «Ну, погоди!». Оказывается, именно эту композицию пел Басков, когда подрабатывал в кафе. Тогда он мечтал, что когда-нибудь будет срывать аплодисменты также как и персонаж мультипликационной картины.

Организаторы концерта «Сказки и песни «Союзмультфильма» готовят для номера Баскова оригинальные декорации. Артист будет исполнять «Чунга-Чанга» в окружении тропических фруктов.