«Сейчас так модно»: 70-летняя Бабкина по совету Васильева облачилась в юбку из невесомого тюля

Надежда Бабкина в свои 70 лет искрит энергией, оптимизмом и красотой. Более того, по мнению фэшн-критика Эвелины Хромченко, народная артистка давно стала иконой стиля. И певица в очередной раз подтвердила это звание.
В новой публикации «казачка Надя» предстала в аутфите молодежного стиля. Артистка облачилась в принтованную футболку, жакет и легинсы. А сверху надела прозрачную юбку из черного тюля.
«Вы не подумайте, что я юбку забыла надеть. Сейчас так модно — брюки, а сверху прозрачность», — объяснила свой прикид звезда.
Именно так советовал наряжаться соведущий Эвелины Хромченко, историк моды Александр Васильев. Невесомый мушечный тюль, по мнению телеведущего, позволяет придать образу изюминки и вместе с тем скрыть недостатки фигуры.