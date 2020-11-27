«Сейчас так модно»: 70-летняя Бабкина по совету Васильева облачилась в юбку из невесомого тюля

Именно эта полупрозрачная ткань, по мнению телеведущего, позволяет скрыть недочеты фигуры.

Надежда Бабкина в свои 70 лет искрит энергией, оптимизмом и красотой. Более того, по мнению фэшн-критика Эвелины Хромченко, народная артистка давно стала иконой стиля. И певица в очередной раз подтвердила это звание.

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В новой публикации «казачка Надя» предстала в аутфите молодежного стиля. Артистка облачилась в принтованную футболку, жакет и легинсы. А сверху надела прозрачную юбку из черного тюля.

«Вы не подумайте, что я юбку забыла надеть. Сейчас так модно — брюки, а сверху прозрачность», — объяснила свой прикид звезда.

Именно так советовал наряжаться соведущий Эвелины Хромченко, историк моды Александр Васильев. Невесомый мушечный тюль, по мнению телеведущего, позволяет придать образу изюминки и вместе с тем скрыть недостатки фигуры.

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