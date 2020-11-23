«Модное сочетание»: дочка Малинина в плюшевой шубке и кожаных брюках запечатлелась с братом-близнецом

Дети Александра и Эммы Малининых, близнецы Устинья и Фрол, 23 ноября отмечают 20-й день рождения. Наследников с самого утра поздравляют родные и близкие. Отец первым обратился к сыну и дочери с теплыми пожеланиями у себя в микроблоге.

Устинья растет настоящей красавицей и модницей. В день рождения она позировала с братом-именинником в модной плюшевой шубке и кожаных брюках. Стилист Лариса Тимиряева похвалила юную красавицу за столь актуальный аутфит.

«Осенний street style-образ Устиньи Малининой скомплектован в свете самых модных тенденций осенне-зимнего сезона 2020/21. Шубка Тедди, которая просто на пике популярности в этом году, не менее модные кожаные брюки, да еще и в сочетании друг с другом — и в результате мы видим модное вкусное шоколадно-карамельное сочетание. Плюс трендовое столкновение контрастов: мягкая шубка и жесткий формат брюк. Важную роль в образе играет сумочка, которая гармонизирует контрастные черно-белые конверсы с одеждой в теплой цветовой гамме, поскольку объединила в себе теплый оттенок красного с черно-белым кантом. Могу резюмировать, что образ продуманный, не спонтанный, абсолютно целостный и гармоничный, с учетом самых модных трендов», — отметила Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».