«Разменяла пятый десяток!»: Виктория Боня отмечает день рождения

Виктория Боня является одной из знаменитых участниц «Дома-2». Несмотря на то что девушка пробыла на проекте чуть больше года, она успела построить отношения со Степаном Меньщиковым и запомниться зрителям не только своей яркой внешностью, но и ссорами с бойфрендом. Проект теледива оставила в 2007 году, но до сих пор ассоциируется с реалити.

Боня сообщила, что 27 ноября принимает поздравления. Девушка отмечает день своего рождения.

«Ну все, я разменяла 5-й десяток», — сообщила Боня.

Именинницу поспешили поздравить с днем рождения именитые артисты. Среди авторов пожеланий в комментариях отметился и шоумен Максим Галкин.

Сейчас девушка воспитывает восьмилетнюю дочь Анджелину, отцом которой является миллиардер Алекс Смерфит, с которым модель сохранила дружеские отношения. Сейчас сердце красотки свободно.

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