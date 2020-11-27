«Королевский завтрак»: сын Рудковской похвастался своим утренним перекусом

Саша Плющенко вслед за мамой завел в микроблоге регулярную рубрику про еду.

Семилетний Саша Плющенко давно обзавелся — не без маминой помощи — личной страничкой в Instagram. Там сын олимпийского чемпиона не только демонстрирует свои успехи на тренировках, но и делится различными новостями из обычной жизни.

Например, не так давно юный фигурист завел рубрику про завтраки, вслед за своей мамой Яной Рудковской. Правда, в отличие от нее, мальчик хвастается не красотой и изысками сервировки, а правильным питанием, сбалансированным и полезным, как то требуется растущему организму.

На сей раз Рудковская запечатлела сына за завтраком и решила подчеркнуть, что пятничный завтрак Гнома Гномыча особенный:

«Ничего себе, какой у тебя королевский завтрак, да!» — удивленно прокомментировала мама.

Мальчик пожелал подписчикам приятного аппетита на видео и принялся за трапезу. Кстати, ранее мальчик жаловался, что съемки ему не нравятся. Но мама заставляет его участвовать в них.

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