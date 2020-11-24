Сытнее, чем у мамы: сын Рудковской похвастался своим завтраком

Семилетний Саша Плющенко завел такую же рубрику в микроблоге, как и его родительница.

Светская львица, продюсер Яна Рудковская вполне может составить конкуренцию популярным блогерам Рунета. Звезда активно ведет свой Instagram, снимая не только фото, но и вайны. Кроме того, девушка активно привлекает членов своей семьи к съемкам. Ее семилетний сын Саша Плющенко тоже участвует в этих коллаборациях, но неохотно. У него свой аккаунт.

В новой публикации Саша Плющенко показал свой завтрак. Мальчик запечатлелся с подносом, на котором стояла вкусная и сытная трапеза.

«Рубрика мои завтраки», — подписал снимок мальчик.

Растущему организму нужна полезная еда, отметил кто-то в комментариях. И сравнил с завтраками, которые показывает мама Саши, Яна Рудковская. Светской львице важна эстетика, а есть она старается по минимуму: следит за фигурой.

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