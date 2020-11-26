«Фифа в деле»: Рудковская в полосатой пижаме показала домашних любимцев

В конце сентября у Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй сын, которого выносила суррогатная мать. С появлением в семье малыша, хлопот у звездной блондинки прибавилось, о чем она сама недавно сообщала в своем микроблоге. Практически все свое время Яна посвящает малышу Арсению, но не забывает и о домашних любимцах. В Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в полосатой пижаме с собакой на руках.

«Панчо, прости, Фифа в деле», — подписала снимки Рудковская.

Напомним, что старшему сыну продюсера и фигуриста — Саше в этом году исполнилось семь лет. Он стал первоклассником и продолжает усиленно тренироваться на льду, оттачивая новые элементы фигурного катания. Также у Рудковской есть два старших сына от бизнесмена Виктора Батурина, а у Плющенко — сын от предыдущих отношений.

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