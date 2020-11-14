«Номер для Арсюши»: Яна Рудковская показала импровизацию Саши Плющенко

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко в новом сезоне выступает с программой «Пираты Карибского моря». С ним мальчик уже выиграл золотую медаль на соревнованиях, посвященных юбилею спортшколы «Самбо-70». Теперь же Гном Гномыч решил удивить своих фанатов новой импровизацией – исполнением на полу комнаты. Видеоролик опубликован на его странице в Instagram.

«Показательный номер для Арсюши. Пираты Карибского моря. Импровизация в ночи после 3 часов на льду, хореографии и ОФП», — подписан видеоролик.

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Напомним, что в конце сентября в звездной семье появился еще один малыш. Мальчика назвали Арсений. Пара прибегала к услугам суррогатной матери. Таким образом, Рудковская стала мамой в четвертый раз, а Плющенко – в третий. У спортсмена также растет сын от предыдущих отношений.

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