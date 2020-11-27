Звезда «Последнего министра» Ольга Дибцева поделилась деталями съемок продолжения проекта

Вскоре после рождения ребенка звезда «Холопа» Ольга Дибцева вновь вернулась на съемочную площадку. В Новый год на больших экранах состоится премьера фильма «День города», где актриса сыграла главную роль. Как рассказала Ольга в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» картина получилась очень смешной с необычным юмором про Россию.

«Фильм про маленький город, в котором происходят разные приключения. Я играю секретаршу губернатора. Она очень умная, но все ее воспринимают как просто красивую телку. Мне близка эта история, поэтому легко было вжиться в роль», — сказала Дибцева.

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Кроме того, сейчас Ольга работает над второй частью сериала «Последний министр», где ее героиня становится главой Олимпийского комитета. Также в скором времени Дибцеву можно будет увидеть в фильме «Рашн Юг», съемки которого проходили в Геленджике.

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