«Любимые наши»: жена Юдашкина показала подросших внуков

Четырехлетний Анатолий и двухлетний Аркаша в настоящее время проживают в Китае, и бабушка с дедом очень скучают по ним.

В начале года дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина Галина вместе с сыновьями навестила родителей. Они прибыли из Гонконга, где последнее время проживают всей семьей, и попали на самоизоляцию. В эти весенние месяцы бабушка с дедушкой насладились общением с внуками. Но в мае Галина с сыновьями вернулась в Китай.

Марина и Валентин скучают по внукам. Дочка высылает родителям фотографии своих наследников, которые уже заметно подросли. Новый снимок четырехлетнего Анатолия и двухлетнего Аркадия счастливая бабушка показала в микроблоге.

«Любимые наши внуки!» — подписала фото Юдашкина.

На снимке братики позируют на фоне новогодних украшений. Ребята заметно подросли. Это отметили и фолловеры Юдашкиной.

«Совсем взрослые», «Какие же они классные», «Какие славные парни!», «Сладющие!» — пишут в комментариях.

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