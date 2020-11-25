СМИ: умер Диего Марадона

Легендарному футболисту было всего шестьдесят лет.

Новость с пометкой «Срочно!» появилась на информационных лентах вечером в среду, 25 ноября. Со ссылкой на аргентинское издание Clarin сообщается, что умер прославленный футболист Диего Марадона.

Известно, что в начале ноября Диего Марадона попал в больницу, причиной госпитализации стало кровоизлияние в мозг. До этого футболист перенес сложную операцию на мозге.

Врачи стабилизировали состояние своего пациента, и одиннадцатого ноября Диего Марадона был отпущен домой.

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Между тем, со здоровьем у футболиста были слишком очевидные проблемы. Как сообщается, сегодня спортсмен перенес остановку сердца и был вновь госпитализирован в тяжелейшем состоянии. Врачам не удалось его спасти.

Диего Марадона — один из самых титулованных футболистов в истории. Чемпион мира по футболу 1986 года он еще и был признан лучшим игроком мундиаля, вице-чемпион мира 1990 года, обладатель всевозможных футбольных призов и званий.

За свою карьеру Диего Марадона сыграл 491 матч, в которых забил 259 голов, два из них вошли в историю футбола, как самые красивые.

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