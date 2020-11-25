«Мы не были к этому готовы»: Ольга Слуцкер рассказала о борьбе Валентина Юдашкина с онкологией

Известный модельер Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с раком. Страшный диагноз кутюрье был поставлен летом 2016 года. Семья Валентина Юдашкина предпочитает вести себя так, словно ничего не происходит, и не комментирует периодически появляющиеся в СМИ публикации о заболевании мэтра.

Валентин Абрамович продолжает работать и вести активный образ жизни. О том, чего ему это стоит, рассказала близкий человек известного семейства Ольга Слуцкер.

По ее словам, болезнь дала о себе знать в августе 2016 года. В один из дней у Валентина Юдашкина начала сильно болеть голова, он горстями пил обезболивающие, но они не помогали. Кутюрье прошел полное обследование, и выяснилось, что у него онкология.

«И болезнь уже далеко продвинулась, — рассказала Ольга Слуцкер в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». — Мы все гадали: как так вышло, что мы ничего не видели, не замечали, и вдруг это все обрушилось на нас. Мы не были к этому готовы».

В октябре Валентин Юдашкин отмечал свой день рождения, друзья собрались у него дома. В их числе была и Ольга Слуцкер. Она вспомнила, как вошла в комнату, где был накрыт шикарный стол.

«Я увидела во главе стола худенького мальчика, — продолжила Ольга. — На тот момент Валя перенес четыре полостные операции!»

Семья кутюрье приняла решение, что он продолжит работать и готовиться к показам. Ольга Слуцкер призналась: в тот момент она испугалась за Валентина Юдашкина.

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Для нее было очевидным, что нужно оградить больного раком кутюрье от посторонних людей и эмоций. Но стратегия, которую выбрали Юдашкины — не закрываться дома, а вести активную жизнь, приносить результаты.

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