«Понижать цены на корпоративы не пришлось»: Наталья Сенчукова верит, что новогодние заказы будут

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бюджетам людей в нашей стране не самых бедных — звезд шоу-бизнеса. Из-за запретов на массовые мероприятия артисты лишились заработков. Очень туманные перспективы поправить финансовое состояние и во время новогодних праздников.

Так, певица Наталья Сенчукова рассказала Teleprogramma.pro, что у звезд и их команд пока никаких заказов нет. В хорошие времена артисты уже летом знали, где они будут выступать зимой, а в холодное время года расписывался график на предстоящее лето.

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Сейчас такого нет и близко. Могут возникнуть лишь какие-то спонтанные заказы. Но артисты по своему опыту знают, что на них особо не стоит уповать.

Между тем, цены на свои услуги звезды снижать не собираются, по крайней мере, хоть сколь-нибудь существенно.